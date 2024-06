Il voto di Alba ai raggi X: Tripaldi il consigliere più votato, crollo per la Lega. Le foto della festa [FOTOGALLERY]

Ad Alba dopo la sorpresa per il sorpasso di Alberto Gatto su Carlo Bo, è tempo di ragionare sui numeri. Alla chiusura del conteggio manca ancora un'ultima sezione (iil seggio 28, dove si erano ravvisate problematiche sin dalla conta delle regionali). In attesa di quella il nuovo sindaco ha potuto contare su 8.028 voti (50,89%), il primo cittadino uscente si è fermato a 6.739 (42,72%), Carlotta Boffa a 1.009 (6,40%), qualcosa in meno dei 1.228 che, in attesa dell'ultima sezione, distanziano i primi due contendenti.

Gatto era appoggiato da cinque liste, che hanno ricevuto i seguenti numeri di voti: Alberto Gatto Sindaco per Alba attiva e solidale (2.348), Partito Democratico (2.120), Alba Città per Vivere (1.380), Impegno per Alba (743) e Futura (698).

I candidati consiglieri più votati: Impegno per Alba (Davide Tibaldi 169, Rosanna Martini 100); Alba Città per Vivere (Fabio Tripaldi 346, Martina Amisano 174); Futura (Lucia Vignolo 151, Fabio Ambrogio 123); Alberto Gatto Sindaco per Alba Attiva e Solidale (Roberto Cavallo 196, Caterina Pasini 133); Partito Democratico (Maurizio Marello 176, Elena Di Liddo 157).

Bo aveva il sostegno di Forza Italia (791), Fratelli d'Italia (1.675), Lega Salvini Piemonte (747), Azione (202) e delle due civiche Alba Domani (1.329) e Per Alba Cirio (1746).

I candidati consiglieri più votati: Lega Salvini Piemonte (Lorenzo Barbero 208, Elena Alessandria 64); Per Alba Cirio (Liliana Allena 178, Daniele Sobrero 109); Azione (Domenico "Mimmo" Caruso 40, Aurora Beltrandi 36) 9 voti invece per l'ex assessore Fernanda Abellonio; Alba Domani (Massimo Reggio 189, Mario Fugaro 178); Fratelli d'Italia (Emanuele Bolla 283, Riccardo Spolaore 127); Forza Italia (Elisa Boschiazzo 228, Mario Sandri 160).

Boffa si era presentata con tre liste Alba Europea (250), Alba al Centro (509) e Alba Davvero (109). I candidati consiglieri più votati: Alba Europea (Olinto Magara 34, Giovanni Melas Boffa 32): Alba al Centro: (Roberto Drocco 49, Roberto Bertolotto 43); Alba Davvero: (Enrica Cravanzola (31), Alina Gabor 12).

Il confronto con cinque anni fa

Rispetto ai dati di cinque anni fa colpisce il crollo della Lega, che nel 2019 aveva raccolto 2.311 voti e che domenica si è fermata a meno di un terzo. Dinamica simile per Forza Italia, era forte di 1.346 e che si è ora fermata a 791, mentre Fratelli d'Italia ha raddoppiato i suoi consensi: da 797 preferenze alle 1.675 attuali.

La coalizione a favore dello sfidante di centrosinistra Olindo Cervella aveva raccolto 8.510. Quella di Bo 9.004, con 715 voti arrivati da Carlotta Boffa, che si era accordata con l'esponente di centrodestra prima del primo turno.

Nel 2019 c'erano poi anche altri due candidati: Giorgio Degiorgis per il M5S (747 voti al candidato) e Lorenzo Paglieri per Alba Bene Comune (647). L'affluenza era stata del 72,08%. Nel 2019 il consigliere più votato era stato proprio Alberto Gatto, con 622 preferenze.

[Sopra la stretta di mano col sindaco uscente Carlo Bo - Ph. Mauro Gallo]