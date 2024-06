Boves si schiera con Matteo Ravera: ecco i dodici consiglieri comunali

Boves ha scelto la continuità, alle ultime elezioni comunali, e ha eletto sindaco il vice dell’uscente Maurizio Paoletti, Matteo Ravera (“Insieme per Boves”). Alla lista un totale di 2.657 voti e il 51,31% delle preferenze, stante un’affluenza del 64,28% su 8.373 elettori.



A Insieme per Boves andranno otto seggi consigliari, seguendo l’elenco delle preferenze:

Nadia Lucia Tecco 315

Fabio Climaci 298

Bruno Gastinelli 213

Raffaella Giordano 190

Massimo Borio 172

Giorgia Lazzari 168

Irma Goletto 158

Luca Giordanengo 156

Rita Ambrosoli 84

Emanuela Dutto 63

Gianluca Cavallo 77

Pierdomenico Dotta 26



“Siamo soddisfatti del risultato: aver superato il 50% è una grande soddisfazione e legittima appieno una maggioranza stabile e pronta al lavoro – commenta Ravera - . Ottime anche le preferenze, con un buon riscontro sui candidati, dove sono stati premiati soprattutto gli amministratori uscenti”.



“Già stamattina la prima riunione interna alla lista – conclude Ravera - . Per giovedì o venerdì dovremmo avere la giunta e definito le deleghe; il primo Consiglio comunale d’insediamento si terrà martedì 25 giugno”.



Le preferenze di “Obiettivo Boves Viva”

Alla lista “Obiettivo Boves Viva” di Angelo Pellegrino verranno assegnati tre seggi, in base alle preferenze fatte registrare dai membri della lista:

Costanza Felicina Lerda 342

Franco Bartolomeo Macario 240

Luciana Rovere 182

Sergio Francesco Paruzza 139

Giuseppe Agostino Marro 125

Giovanni Simone Maccagno 118

Marco Bartolomeo Franza 117

Noemi Viale 113

Angelo Marchisio 109

Daniele Grasso 79

Ilaria Cembalo 44

Guido Olivero 48



Le preferenze di “Boves Domani”

Alla lista “Boves Domani” di Enrica Marianna Di Ielsi verrà assegnato un solo seggio, che verrà a lei assegnato. Riportiamo comunque qui sotto la lista delle preferenze:

Andrea Fina 33

Adalberto William Rovere 32

Giampiero Grenna 25

Alice Barbero 22

Umbro Alessandro Basso 21

Valentina Dutto 19

Stefania Migliore 16

Sabrina Barolo 15

Mario d’Amico 11

Dorella Galfrè 10

Lorenzo Maria Bovani 9

Cristina Meinero 7