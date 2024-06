Busca, Donadio si prepara all’insediamento: tutti in Consiglio i sedici membri della lista

“Siamo nei preparativi, è tempo di creare la giunta e prepararsi al primo Coniglio comunale, quello d’insediamento, che sarà molto probabilmente settimana prossima”.



È calmo ma soddisfatto Ezio Donadio, ex assessore della città di Busca e da appena ventiquattro ore nuovo primo cittadino. Raccogliendo 4.796 voti sui 5.489 possibili – ed essendo la sua l’unica lista presentatasi all’appuntamento elettorale – assumere la fascia tricolore dopo aver superato il quorum del 40% non è stata altro che una formalità.



“La grande risposta dei cittadini buschesi è stata davvero un grande risultato, che ci inorgoglisce e ci fa piacere – ha aggiunto Donadio - . Incoraggiante pensare che circa il 70% dei votanti ci abbia dato fiducia, faremo di tutto per non deluderli”.



Sedici i seggi accordati alla lista “Ezio Donadio sindaco”, che permettono quindi a tutti i membri di entrare in Consiglio comunale. Di seguito la classifica delle preferenze:

Beatrice Aimar 623

Giovanni Cismondi 595

Lucia Rosso 563

Diego Bressi 544

Bruno Olivero 392

Enrico Gallo 321

Gian Franco Ferrero 264

Mario Colombano 256

Paolo Comba 250

Alessia Sarale 221

Maria Chiara Giusiano 205

Serena Pomero 177

Marco Gollè 173

Franco Migliore 170

Maddalena Sadonio 139

Bruna Pasquale 97



“Siamo, tutti, felici e disponibili – conclude Donadio - . Avremo un’ampia condivisione dei consiglieri nelle attività di ogni assessorato”.