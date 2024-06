La cuneese Giulia Marro entra in consiglio regionale: "Sarò la voce degli invisibili"

Giulia Marro, mentre attende l'esito delle elezioni assieme a Marco Giusta, anche lui candidato per AVS, non eletto

Antropologa, ben dodici anni trascorsi all'estero, per studio e per lavoro, impegnata in progetti sociali ed educativi, Giulia Marro, cuneese di 35 anni, entra in consiglio regionale con Alleanza Verdi e Sinistra.

Un risultato forse inaspettato anche per lei, ancora incredula per questa elezione e per le oltre 1500 preferenze personali ottenute, di cui circa 500 solo a Cuneo, dove è molto conosciuta per la costante presenza e attenzione alle aree più fragili della città.

Ed è a quel mondo che vuole dare voce.

"Quando agisci sul territorio, ti rendi conto che per cambiare le cose devi essere nelle stanze della politica. Solo lì riesci davvero ad incidere", commenta Giulia Marro.

"Sono molto contenta di aver raggiunto un obiettivo che mi consentirà di dare voce agli emarginati. Sono stati tanti di loro, gli invisibili, gli ultimi, ad avermi supportato in questa avventura. Ho lavorato tanto, sono riuscita a conquistarmi la fiducia di tante persone, stando con loro, parlando, incontrandoli, dando loro ascolto e, ora, voce. Viviamo in una società complessa, ma non dobbiamo illuderci che i problemi siano sempre degli altri. Il disagio crea situazioni che incidono sulla vita di tutti. Penso ai vetri rotti a Cuneo. Sono figli di quel disagio sociale, ma le conseguenze hanno colpito anche chi quel disagio non lo vive. Questo a me è molto chiaro, perché conosco bene queste situazioni. Sarò una consigliera regionale sempre dalla parte degli emarginati, da una posizione che mi consentirà di cambiare qualcosa".