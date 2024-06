Regionali: Franca Giordano non passa, ma a Cuneo è stata la più votata con 1422 preferenze

Franca Giordano, candidata a sostegno di Gianna Pentenero, non entrerà in consiglio regionale.

Ma esprime comunque la sua grande soddisfazione per le 2.712 preferenze ottenute in provincia, di cui 1.422 solo nel capoluogo. E proprio qui è stata la più votata: più di mister preferenze Marco Gallo.

"Non posso che ringraziare chi mi ha votato. Sono davvero contenta per questo risultato, soprattutto a Cuneo, dove sono stata assessora per 10 anni. Significa che è stato riconosciuto il mio lavoro per la città e che le persone mi apprezzano per quello che ho dato. Questa è la soddisfazione più grande, al di là dell'elezione. Sono davvero felice per Mauro Calderoni, mio compagno in questa campagna elettorale. Con lui in Regione la Granda avrà un rappresentante preparato e molto capace", commenta la Giordano all'indomani dell'importante risultato personale.