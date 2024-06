Sanfront non elegge il sindaco: la viceprefetto Marinella Rancurello prende le redini fino alle prossime elezioni

Nel Comune di Sanfront per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di sabato 8 e domenica 9 giugno è stata presentata un’unica lista elettorale. A seguito delle votazioni il Presidente dell’ Adunanza dei presidenti delle sezioni del Comune ha accertato che l’unica lista ha riportato un numero di voti validi inferiore al 50% dei votanti e, quindi, non ha raggiunto il primo quorum richiesto dalla legge.



Il Presidente dell’Adunanza, pertanto, non potendosi procedere alla proclamazione dei candidati, ha dichiarato nulle le elezioni così come previsto dall’art. 4, comma 2, del Decreto Legge 29 gennaio 2024 n. 7, convertito con la Legge 25 marzo 2024 numero 38.



Per assicurare la normale prosecuzione dell’attività amministrativa il Prefetto ha quindi provveduto, ai sensi dell’art. 85, terzo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, a nominare quale Commissario prefettizio il viceprefetto dott.ssa Marinella Rancurello per la provvisoria gestione del Comune di Sanfront fino all'insediamento degli organi ordinari di governo, da eleggersi nel primo

turno elettorale utile.