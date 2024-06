Verduno, ecco la composizione del consiglio comunale. Il sindaco Marta Giovannini: "Avanti con più esperienza"

La lista "Avanti Verduno" del riconfermato sindaco Marta Giovannini ha ottenuto 197 voti (con 37 preferenze al primo cittadino). La lista "La bella Verduno" di Andrea Demagistris ne ha ottenuti, invece, 184.

Entrano nel consiglio comunale, per la maggioranza:

Beppe Apside (28 preferenze), Bruna Grasso, (26 preferenze), Cristina Alesandria (21 preferenze), Luciano Vero (19 preferenze), Emanuele Brero (19 preferenze), Emiliano Burlotto (16 preferenze), Gabriella Burlotto (12 preferenze).

Per la minoranza: Andrea Demagistris, Ilaria Marasso (26 preferenze), Margherita Gallo (25 preferenze).

"Ringrazio tutti e ognuno di cuore. Mi fa molto piacere che il buon operato, l'impegno, il lavoro, i risultati e, soprattutto, 'la verità' abbiano trionfato anche attraverso il voto popolare. Complimenti a tutti i nuovi consiglieri e ai rieletti. Vi abbraccio tutti di cuore. Continueremo con la stessa energia ma con un po' di esperienza in più che ci orienterà per i prossimi 5 anni", le parole del sindaco Marta Giovannini.