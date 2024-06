L'Istituto Alberghiero di Dronero ha vinto il Teatro del Festival dello Studente di Cuneo

Per il terzo anno consecutivo i ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Dronero, sotto la guida dell’associazione buschese Mangiatori di Nuvole, hanno vinto il primo premio nella categoria Teatro del Festival dello Studente di Cuneo . Lo spettacolo proposto quest’anno, dal titolo “Avete detto ricchi?”, raccontava la storia di una famiglia disfunzionale in cui prese in giro e sotterfugi scappano facilmente di mano, portando a risultati decisamente comici tra svenimenti, risse al rallentatore, zie ipocondriache e fidanzati della nonna dipendenti dal Bingo. Come sempre, è stato scritto e diretto da Giulia Brenna e Omar Ramero.

Per quanto riguarda la sezione Teatro, l’Alberghiero e i Mangiatori di nuvole si sono sempre piazzati sul podio, fin dall’inizio della loro collaborazione nel 2017, aggiudicandosi poi il primo premio sia nell’edizione 2024 che nelle due precedenti.

Il gruppo di giovani guidato da Brenna e Ramero si è aggiudicato anche una menzione come migliore attrice (Leslie Giorgis), e l’Oscar del Festival dello Studente: il Trombettiere d’Oro, consegnato ad Andrea Bella. Già lo scorso anno il Trombettiere maschile era stato assegnato ad un ragazzo dell’Alberghiero: Vito Longo.

Il progetto teatrale all’Alberghiero viene realizzato grazie alla supervisione della professoressa Rosanna Bruno e grazie all’interesse e alla collaborazione dei professori Roberto Olivero e Monica Monchiero. L’Alberghiero, oltre ad essere primo classificato nella sezione Teatro, ha ottenuto il terzo posto nella classifica generale del Festival, che mette insieme i risultati ottenuti nelle tre discipline.

I Mangiatori di nuvole saranno in scena con il loro nuovo spettacolo, “Tesoro, mi è resuscitato il nonno”, Venerdì 21 giugno a Valgrana, sabato 22 a Villar San Costanzo, venerdì 28 a Caraglio e sabato 29 a Roata Rossi.