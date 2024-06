Calcio Promozione: le strade di Franco Giuliano e della Monregale si dividono

Nella serata di ieri, il mister Franco Giuliano ha annunciato alla Dirigenza ed ai calciatori la sua intenzione di non proseguire il suo impegno alla guida della Prima squadra. Queste le sue parole: «Ritengo che un cambio di guida tecnica possa essere la scelta migliore per la crescita della squadra e soprattutto dei più giovani. Ringrazio la Società ed i giocatori, che hanno dato tutto senza risparmiarsi mai e devono essere fieri di quanto costruito. Abbiamo riportato al Gasco e in trasferta un sacco di gente e questo conta quanto i risultati incredibili che abbiamo ottenuto. Sempre Forza Monregale!»