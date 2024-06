Intenso weekend alla Palestra Titans di Alba

Il mese di Giugno entra nel vivo con le ultime competizioni della stagione, che vedranno i team Titans di Alba Cheer scendere in pedana già dal prossimo weekend al Summer All Level di Amburgo e poi a fine mese in occasione degli ICU Europeans di Oslo.

In preparazione di queste importanti sfide, La Palestra Titans ha ospitato ancora una volta i coach di Cheer IQ, intervenuti per il quinto stage dell'anno sportivo. Dal 7 al 9 Giugno sono stati tre giorni davvero intensi, in cui si è lavorato a pieno ritmo sulle routine, mettendo a punto tutti i dettagli e alzando ancora il livello tecnico.

Il supporto dei tecnici sloveni non è stato rivolto solo agli atleti; a margine degli allenamenti un importante meeting di formazione per i coach dedicato al tumbling ha permesso di gettare già le basi in vista della nuova stagione, condividendo tecniche e metodologie tra tutto lo staff.

I prossimi allenamenti serviranno ad ultimare la preparazione e presentare al pubblico di casa la versione finale degli esercizi. Appuntamento già da domani Martedì 11 alle 18:45 con gli Entry Titans, Mercoledì 12 alle 20:15 le Youth Titans, Giovedì 13 alle 18:45 le Happy Titans. Ci sarà da aspettare invece fino a Mercoledì 26 Giugno per incoraggiare i Titans Six nel loro percorso europeo.