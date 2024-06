Estate al profumo di lavanda a Sale San Giovanni nei weekend dal 14 giugno al 14 luglio

Non c'è bisogno di andare in Provenza per vedere la fioritura della lavanda. Anche Sale San Giovanni in estate si tinge di viola e di blu.

È una macchia dal color della serenità, che esplode in tutta la sua suggestione, tant’è che in molti non si fanno sfuggire uno scatto tra i cespugli.

A colpo d’occhio una spiga di colore viola dal profumo molto intenso. Proprio per questo la lavanda viene anche usata come profumatore di ambienti e biancheria. Andando più sul tecnico, la definizione specifica è un “genere di piante spermatofite dicotiledoni appartenenti alla famiglia delle Lamiaceae, dall’aspetto di piccole erbacee annuali o perenni dalla tipica infiorescenza a spiga”.

Siamo in un luogo di pace e relax in cui trionfa la meraviglia della natura, nella sua semplicità, immersi nelle proprietà inebrianti del fiore che seduce per profumo, colore e le mille virtù. Uno spettacolo da non perdere che evoca posti lontani, romantici ed eleganti, ma a portata di chiunque abbia voglia di fare una gita mozzafiato nel cuore delle Langhe.

A Sale San Giovanni, da metà giugno ad inizio luglio, la Lavandula angustifolia è in piena fioritura. Successivamente, informa il sito del Comune, si provvederà al taglio ed alla raccolta dei fiori che verranno trasformati, mediante distillazione, in profumatissimo olio essenziale biologico oppure essiccati.

Quando visitare i campi

Durante i fine settimana, da venerdì 14 giugno fino a domenica 14 luglio, le strade di Sale San Giovanni che conducono ai campi di lavanda saranno percorribili dai turisti a piedi o in bicicletta. Per informazioni di carattere turistico si consiglia di consultare il sito internet https://www.turismosalesangiovanni.it/

Spizzicando nella lavanda

Venerdì 21 giugno, alle ore 18.30, ritrovo presso la piramide per trasferimento con la navetta nei campi lavanda. A seguire spuntino nella lavanda, accompagnato dalle note del sax di Michele Lazzarini. Prenotazioni al 379.1101697 entro il 19 giugno. Immaginatevi che profumo tutto intorno, che meditazioni, che introspezioni, che benessere.

“Non solo Erbe”, XXIII Fiera regionale delle piante officinali e delle erbe aromatiche

Sabato 22 giugno, aspettando la Fiera. Dalle ore 9 alle ore 19, mercatino dei prodotti tipici. Dalle ore 19 alle ore 22.30, intrattenimento musicale in piazza Villa con "Cafunè Trio" formato da Marta Giardino (voce), Marco Pizzorno (chitarra), Bruno Giordano (clarinetto e sax). Aperitivi e cibo con street food.

Domenica 23 giugno, aspettando la Fiera. Dalle ore 9 alle ore 19, mercatino dei prodotti tipici. Ore 10.30, nella Pieve, presentazione del libro "La danza delle carriole - storie di una fabbrica e di una Comunità in Alta Langa". L'autrice Donatella Ferrari dialoga con Sara Bonfanti, antropologa. Ore 11.15 convegno "L'Alta Langa tra memorie e nuove sfide - Nuovi territori per antiche comunità" di Mauro Spotorno Geografo Università di Genova con Sara Bonfanti, antropologa Università di Genova, Donatella Ferrari scrittrice, segue dibattito.

Sabato 29 giugno. Esposizione stand dalle ore 9 alle ore 19. Ore 10.30, nella Pieve, presentazione del libro "Il cuore tenace della lavanda" di Fiorenza Pistocchi. Ore 12 panini ai "gusti antichi" e insalata di Enkir, a cura della Pro Loco, dalle ore 15 Truccabimbi con Art.IKa. Ore 19 intrattenimento musicale in Piazza Villa con il gruppo Akoostic Trio+1 aperitivi e cibo con street food.

Domenica 30 giugno. Esposizione stand dalle ore 9 alle ore 19. Ore 9.45 inaugurazione Fiera. Alle ore 10 Convegno: Un distretto e un marchio per crescere insieme, "Il distretto Monregalese Cebano ad indirizzo biologico e il marchio Di:bio per la valorizzazione del territorio". Intervengono Renato Suria - Presidente del Distretto e Franco Parola - Responsabile Servizio Ambiente Coldiretti Cuneo. Ore 10.30 premiazione VII Edizione premio "Davide e Golia". Ore 12 panini ai "gusti antichi" e insalata di Enkir, a cura della Pro Loco. Ore 15 esibizione musica occitana con il Gruppo "Du tütt" nella piazza davanti alla chiesa parrocchiale. Dalle ore 15 Truccabimbi con Art.IKa. Ore 19 aperitivi e cibo con street food.

Altri eventi

Venerdì 26 luglio. Cappella di Sant'Anastasia, ore 18, Santa Messa con benedizione nuova campana. A seguire apericena con intrattenimento musicale. Prenotazioni al numero 379.1101697 entro il 23 luglio.

Tutti i fine settimana da sabato 15 giugno a domenica 7 luglio, servizio di accoglienza turistica con punti info e visite guidate alla Pieve di San Giovanni e alla Cappella di Sant'Anastasia. Punti ristoro con street food.

Dal 31 luglio al 31 agosto, corsi di perfezionamento musicale e stagione concertistica di musica classica a cura dell'Associazione Arion.

Proprietà della lavanda

Tra le piante medicinali la lavanda è una delle più classiche, e non solo per il proprio benefico profumo, ciò che però molti non sanno è che in natura esistono 28 sottospecie di lavanda, ognuna con le sue caratteristiche.

Secondo studi erboristici la lavanda è nota per la sua capacità di migliorare il rilassamento e aiutare a prendere sonno. Il decotto si prepara aggiungendo un cucchiaio raso di fiori secchi in 250 ml di acqua bollente. Si copre il tutto, lasciando riposare l’infuso e si filtra dopo 10 minuti. È possibile anche realizzare piccoli sacchetti o cuscini di lavanda per apprezzare il gradevole profumo che favorisce il relax.

Questa pianta viene impiegata in diverse modalità. C’è l’imbarazzo della scelta: si va dalle candele agli oli essenziali, dai sali ai saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma e ovviamente la lavanda viene usata anche come spezia in cucina.