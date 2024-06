A Savigliano nel weekend torna il "Sunset Urban Festival"

Savigliano torna ad “accendersi” all'ora dell'aperitivo. Dopo il successo del debutto, lo scorso anno, torna il "Sunset Urban Festival", occasione di intrattenimento e cultura musicale nel cuore della città, in programma nei tre weekend del 15, 22 e 29 giugno.

L'evento – co-organizzato dalla Fondazione Ente Manifestazioni e dal Comune di Savigliano – si svilupperà lungo le strade e le piazze cittadine, trasformando l'ambiente urbano in un vivace palcoscenico di buona musica e divertimento.

Confermati e potenziati tutti gli ingredienti base, dalla possibilità di fare aperitivi con gli esercizi aderenti ai due palchi, su cui si esibiranno tanti giovani artisti. Il primo nell'iconica piazza Santarosa, il secondo lungo corso Roma.

Diversi sono gli obiettivi del "Sunset Urban Festival". Solo per citarne alcuni: promuovere la cultura musicale contemporanea, favorire la partecipazione della comunità, stimolare l'economia locale e valorizzare il patrimonio storico ed architettonico cittadino.

"L'identificazione accurata dei bisogni per la realizzazione dell'evento – afferma Andrea Coletti, presidente della Fondazione Ente Manifestazioni – è stata il risultato di un approfondito e costruttivo dialogo tra diversi attori chiave all'interno della comunità di Savigliano. La Fondazione ha collaborato attivamente con il Comune di Savigliano, i rappresentanti dei bar e delle attività commerciali, l'Associazione Commercianti e i giovani del territorio, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente tutte le componenti della comunità nel processo decisionale".

"Così come ci auguravamo un anno fa, al debutto dell'iniziativa, "Sunset Urban Festival" è diventato un appuntamento consolidato delle estati saviglianesi – gli fa eco l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano –. Anche quest'anno l'ingrediente base sarà la voglia di divertirsi e di vivere appieno Savigliano, anche nel periodo estivo. Ancora una volta i giovani saviglianesi non dovranno guardare al circondario per trovare proposte di svago: sarà Savigliano, sul territorio, a fare da richiamo".