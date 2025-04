FAI e Museo MEMO4345 di Borgo San Dalmazzo: una nuova convenzione per valorizzare la memoria storica del territorio

La Delegazione FAI di Cuneo e il Museo MEMO4345 di Borgo San Dalmazzo hanno siglato oggi una convenzione nell'ambito del progetto "FAI per me", che offre agli iscritti della Fondazione un'opportunità unica per approfondire la conoscenza di un luogo di memoria fondamentale per la storia locale e nazionale.

La convenzione, firmata dalla sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione, alla presenza dell'assessora alla cultura Michela Galvagno e del capo delegazione FAI di Cuneo, Roberto Audisio, prevede uno sconto del 25% sul biglietto per la visita guidata all'allestimento del museo per tutti gli iscritti FAI (biglietto intero 4 euro, ridotto iscritti FAI 3 euro).

Il Museo MEMO4345, gestito da ATL Cuneese, è un importante luogo di testimonianza che racconta la storia della deportazione degli ebrei da Borgo San Dalmazzo durante la Seconda Guerra Mondiale. Un percorso emozionante e coinvolgente, che invita alla riflessione e alla consapevolezza.

"Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione", ha dichiarato Roberto Audisio, capo delegazione FAI di Cuneo. "Il Museo MEMO4345 rappresenta un tassello fondamentale per la comprensione della nostra storia e del nostro territorio. Grazie a questa convenzione, i nostri iscritti avranno l'opportunità di visitare un luogo di memoria unico, a condizioni vantaggiose".

La sindaca Roberta Robbione ha aggiunto: "Sin dall'apertura di MEMO4345, la Delegazione FAI di Cuneo ha dimostrato un impegno costante nel promuovere iniziative dedicate al tema della Memoria a Borgo San Dalmazzo. La convenzione appena siglata rappresenta non solo la prosecuzione di un dialogo significativo con il FAI, ma anche un'opportunità preziosa per attivare una nuova rete di visitatori consapevoli, mossi dal desiderio di approfondire e comprendere un capitolo fondamentale della nostra storia".

Questa nuova convenzione si inserisce in una fitta rete di collaborazioni che la Delegazione FAI di Cuneo sta stringendo con diverse realtà culturali del territorio, tra cui musei, mostre e teatri. Un'offerta sempre più ricca e variegata, pensata per offrire agli iscritti FAI l'opportunità di vivere esperienze culturali uniche e di scoprire le bellezze del territorio cuneese. L'elenco completo e aggiornato delle oltre 2.000 realtà culturali convenzionate in tutta Italia è disponibile sul sito fondoambiente.it