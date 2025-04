Turismo itinerante in Piemonte: oltre 600.000 euro a 11 comuni della provincia di Cuneo

La ripartizione degli oltre 1,7 milioni di euro a sostegno del turismo itinerante in Piemonte - destinati a finanziare i progetti presentati dai Comuni nell’ambito del Bando Aree di sosta, promosso con il supporto del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) - ha assegnato 612.000 euro a 11 centri della provincia di Cuneo: 57.000 euro a Bagnasco; 60.000 euro a Borgo San Dalmazzo, 60.000 euro a Demonte, 59.700 euro Monchiero, 44.200 euro a Narzole, 48.000 euro a Ostana, 56.400 euro a Revello, 60.000 euro a Roccavione, 59.300 euro a Somano, 53.500 euro a Treiso e a 53.900 euro a Torre Mondovì.

Le risorse aggiuntive, distribuite tra le annualità 2025 e 2026, consentiranno di proseguire con lo scorrimento della graduatoria approvata lo scorso marzo, ampliando il numero degli interventi sostenuti sul territorio regionale.

L’ampliamento della dotazione ha permesso il finanziamento di altri 33 Comuni - portando a 68 gli interventi complessivi sostenuti dal bando.

In alcuni casi si tratta di nuove aree di sosta, in altri di interventi di riqualificazione e adeguamento di spazi già esistenti. L’obiettivo è duplice: migliorare l’accoglienza dei viaggiatori e generare nuove occasioni di sviluppo per le economie locali.

Con questo incremento, la dotazione complessiva del bando raggiunge i 3.685.780 euro, dando impulso alla realizzazione e all’ammodernamento di spazi destinati a camperisti e viaggiatori in movimento. Un’azione concreta per sviluppare una rete capillare di infrastrutture turistiche locali e sostenibili.

“Il turismo itinerante rappresenta un’opportunità strategica per la valorizzazione del nostro territorio, soprattutto nelle aree montane e nei borghi meno battuti dai flussi tradizionali – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori Marina Chiarelli, Paolo Bongioanni e Marco Gallo -. Con questo ulteriore stanziamento rispondiamo a un fabbisogno reale, dando concretezza all’impegno preso con i Comuni che hanno progettato interventi di qualità. L’elevato numero di domande ricevute ci dice che esiste una domanda viva, che la Regione intende sostenere in maniera strutturale”.

Le risorse provengono da un mix di fondi statali – attraverso il FUNT, istituito dal Ministero del Turismo – e regionali, con assegnazioni già previste nel bilancio di previsione 2025-2027. Il bando si inserisce in una più ampia strategia della Regione Piemonte a favore di un turismo “slow”, sostenibile, diffuso e accessibile, in linea con le nuove esigenze di viaggiatori e territori e con l’opportunità di scoprire sempre più i prodotti dell’agroalimentare piemontese d’eccellenza direttamente nelle zone dove nascono e di cui sono espressione.