Extramuseo: a San Pietro di Monterosso Grana e Pontebernardo due nuovi percorsi adatti alle famiglie

Sabato 15 giugno, ore 15 a San Pietro di Monterosso Grana e domenica 16 giugno, ore 14.30 in borgata Pontebernardo si inaugurano due nuovi percorsi dedicati alle famiglie dal titolo Extramuseo: l’ecomuseo che ti parla! I due itinerari si sviluppano a partire dalla sede dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno, in Valle Grana e da quella dell’Ecomuseo della Pastorizia, in Valle Stura.

Domenica 16 giugno, l’appuntamento sarà alle ore 14.30 in borgata Pontebernardo, nel Comune di Pietraporzio per l’inaugurazione del nuovo percorso sul sentiero dell’Ecomuseo della Pastorizia. I partecipanti insieme alla guida escursionistica Stefano Melchio e con lo “zainetto parlante” e la mappa con le dieci tappe da seguire andranno alla scoperta della storia di Caterina, la pecora nera su un percorso ad anello di circa 5 km per 250 metri di dislivello positivo. Al rientro in borgata, merenda finale per tutti presso la Locanda Pecora Nera.

L’attività è gratuita ed è gradita la prenotazione al +39 347 2118377 o scrivendo a ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it

A partire da questo fine settimana in avanti, “Il Paese senza Tempo” e l’offerta culturale del Museo Terra del Castelmagno, in Valle Grana e il percorso museale ”Na Draio per vioure” in Valle Stura si arricchiranno di questo nuovo itinerario per famiglie: chi lo desidera potrà percorrere il sentiero in autonomia, ritirando i kit presso le sedi dei due ecomusei nei giorni di apertura e partire all’avventura accompagnati da Buis o da Caterina, la pecora nera.

Entrambi i percorsi sono stati realizzati anche in modalità “Easy To Read” e in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) per renderli il più accessibili possibili e di consentire quindi a tutti di effettuare i percorsi in base ai propri bisogni e delle proprie necessità.