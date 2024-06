E' di poco prima delle 18.30 la chiamata alla Centrale operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo per la segnalazione di un albero ad alto fusto caduto sulla strada, in via Dante Alighieri, a Caraglio.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco volontari di Dronero, per la rimozione della parte eccedente sulla carreggiata e la messa in sicurezza dell'area.