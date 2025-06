Garessio, auto esce di strada sulla 28 e finisce contro un palo della luce

Incidente ieri sera, martedì 17 giugno, sulla starda statale 28 del Colle di Nava.

Il conducente di un'autovettura, che viaggiava in direzione di Garessio, per dinamiche in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un palo della luce e una recinzione.

L'allarme è scattato verso le 22.30, in frazione Trappa. A seguito dell'impatto è saltata l'illuminazione pubblica nel luogo dove si è verificato l'incidente e in alcune abitazioni limitrofe. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Garessio per la messa in sicurezza dell'auto e dell'area. Il conducente del veicolo, unico coinvolto nell'incidente, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 di Garessio, mentre i rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.

La corrente elettrica è stata ripristinata in serata a seguito dell'intervento dei tecnici, mentre la sede stradale è stata ripulita dalla squadra di manutenzione dell'ANAS.