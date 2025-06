Grave incidente a Roccaforte Mondovì: muore 19enne

Un grave incidente si è verificato nella prima mattina di oggi, mercoledì 18 giugno, sulla strada provinciale 5 nel comune di Roccaforte Mondovì dove, per dinamiche in fase di accertamento, si sono scontrati un furgoncino e un camion.

L'intervento di soccorso è al momento in corso, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine e il personale sanitario del 118.

***Aggiornamento ore 8.50***

A seguito dell'incidente è purtroppo deceduto un 19enne che si trovava alla guida del furgone.

Sale a 14 il numero di vittime sulle strade della Granda da inizio anno: a fine maggio il 48enne Davide Ansaldi a Castelletto Stura, a poche ore di distanza Matei Mihai il ragazzo, classe 2003, che ha perso la vita nell'incidente che si è verificato nelle prime di domenica 1° giugno, in corso Unità d'Italia ad Alba, in zona Biglini, Anna Rosa Airaldi sulla provinciale 183 nel Comune di Montaldo Mondovì, il 18enne Giacomo Cacciolatti, residente a Envie, coinvolto in un sinistro lungo la Strada Provinciale 260, “Dei boschi”.

Vani purtroppo anche i tentativi di soccorso per un motociclista coinvolto in un grave incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 17 giugno, a Savigliano.

Nel 2024 le vittime della strada in Provincia di Cuneo erano state 33: 20 morti in auto, 5 in moto, 3 pedoni, 2 bici, 2 in camion e 1 trattore.