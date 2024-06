A Dronero una giornata sulle orme partigiane

Sabato 29 giugno 2024 a Dronero al Rifugio “Detto Dalmastro” , punto di riferimento importante delle formazioni partigiane “Giustizia e Libertà”, nell’ambito del Progetto Natura Resistente promosso dal Comune di Dronero e finanziato grazie al Bando Explora della Fondazione CRC, è in programma una giornata sulle orme partigiane.

Mattino: accompagnamento guidato sul sentiero intitolato a “Nini Acchiardi” che collega B.ta Filoria (San Damiano Macra) a B.ta Santa Margherita (Dronero). Suddivisione dei partecipanti in 3 gruppi da 20 con partenza scaglionata: 8.30 1°gruppo, 8.45 2° gruppo, 9.00 3° gruppo. Ritrovo 10 minuti prima della partenza presso il piazzale di B.ta Filoira. San Damiano Macra. Durata: 1.45-2 ore circa, sono previste tappe di approfondimento sul percorso;segue la visita alla Stanza della Memoria dedicata ai caduti della Seconda Divisione Alpina “Giustizia e Libertà” che si propone di documentare e far conoscere l’attività in cui si è manifestato l’impegno civile dei partigiani della Valle Maira nei decenni Sessanta, Settanta e Ottanta.