A Villar San Costanzo tutto è pronto per il Ciciufestival

Il 14, 15, 16 giugno saranno tre giorni ricchi di emozioni nella Riserva naturale Ciciu del Villar. Sta infatti per arrivare il Ciciufestival, un lungo weekend di sport, divertimento e scoperta della straordinaria area geologica protetta.

“Si avvicina l’estate, il periodo delle attività e delle serate all’aria aperta - dicono dalla Provillar, ente organizzatore dell’evento - Atmosfere e momenti della bella stagione che da ben dodici anni Villar San Costanzo anticipa con il Ciciufestival, manifestazione diventata nel tempo tra le più ricche e varie di eventi della Granda.”

Riserva naturale Ciciu del Villar e dintorni saranno il “posto giusto per stare insieme”, come dice il claim del raduno. Tre giorni di eventi sportivi e musica di ogni genere, ma anche scoperta del territorio e dei monumenti, laboratori, campeggio all’aperto. E non sarebbe una vera e grande festa, quella dei Ciciufestival, senza l’opportunità di gustare anche i prodotti locali, di cui l’area del Villar è un’eccellenza in vari ambiti e di altre golosità.”

Un’edizione, insomma, tutta da vivere quella di questo 2024, nonché l’occasione per il grande pubblico di fruire dei nuovi lavori realizzati dalle Aree Protette Alpi Marittime nella Riserva naturale. “Gli interventi inaugurati nelle scorse settimane - spiegano gli organizzatori - hanno migliorato parcheggi, ingresso e reso accessibili il Centro di visita e l’area protetta anche a chi ha grandi o piccole difficoltà motorie. Tra le novità dell’anno in corso va segnalata anche l’apertura della Locanda Piramidi di Terra gestita da Nicoleta e Noemi.”

ECCO IL PROGRAMMA

Si inizierà venerdì 14 giugno e tante saranno le iniziative:

Corri in Villar: alle ore 19.00, corsa non competitiva e camminata di 6 km in collaborazione con la "Podistica Valle Grana". Iscrizioni presso la Riserva Ciciu del Villar dalle ore 18.00;

Pizza, street food & drink: stand gastronomici e servizio bar dalle ore 19.00;

Rusty Groove: alle ore 21 hard blues;

Fonzarelli's: alle ore 22.45 rock'n' roll;

DJ Marco, G: Dj set dalle ore 00.40.

La grande festa continuerà il giorno successivo, sabato 15 giugno, giorno in cui ci saranno questi appuntamenti:

Ottavo raduno Ciciu Block presso la Riserva, dalle ore 10 alle ore 17.30;

Raduno di parapendio: alle ore 15:30 in collaborazione con "ParaDelta Club di Cuneo";

Laboratorio di teatro per bambini e ragazzi: alle ore 16:30 con il Teatro Educativa Animazione;

Swap party: aperitivo alle ore 17 con baratto di abbigliamento e oggettistica ed Henna tattoos, stand di tatuaggi con Henna;

Cha cha ai Ciciu: alle ore 18:30 concerto della classe 1° D dell'Istituto Civico "Giovanni Giolitti" di Dronero, che si esibiranno con la loro orchestra e i loro gruppi cameristici;

Pizza, street food & drink: dalle ore 19:30 stand gastronomici e servizio bar;

King of pain: alle ore 21 Sting e Police tribute band;

Roots revelation: alle ore 22:45 Bob Marley live tribute;

DJ Lambo: Dj set, ore 00.40.

Domenica 16 giugno, ultimo imperdibile giorno del Ciciu Festival. Una giornata ricca anche questa di iniziative:

Ciciu mercatini di artigianato e gastronomia per le vie del paese per tutto l’arco della giornata, dalle ore 9 alle ore 20;

Ciciu trenino: alla scoperta delle vie di Villar fino ai Ciciu, dalle ore 9 alle ore 19.30;

Percorsi a cavallo per bambini in collaborazione con Canunia, presso la Riserva, dalle ore 10 alle ore 19.30.

Street art e Henna Tattoos per le vie del paese dalle ore 10 alle ore 19.30.

Concerto dei Prismabanda Street Band per le vie del paese, dalle ore 14.00;

Visite guidate dalle ore 14.30 alle 17.30 presso il monumento di San Costanzo al Monte, Cripta e Cappella di San Giorgio nella chiesa di San Pietro in Vincoli;

Visita naturalistica: "un viaggio nel tempo alla scoperta dei Ciciu", dalle ore 14:30 alle ore 16, tra le sculture metamorfiche uiche al mondo per la loro forma di fungo. Necessarie scarpe adatte a sentieri boschivi. Per prenotazioni: info@cuneoalps.it | 0171 696 206 | 327 117 6661;

Attività con l'uomo preistorico: dalle ore 16 alle ore 17;30 un vero e originale tuffo nella preistoria, in compagnia dell'uomo Sapiens che accompagnerà i bambini nella sua grotta e darà loro una dimostrazione reale su come viveva migliaia di anni fa. Necessarie scarpe adatte a sentieri boschivi. Prenotazioni: info@cuneoalps.it | 0171 696 206 | 327 117 6661.

Concerto occitano con i Lous Pitakass nella piazza del Comune, dalle ore 17.

Ciciufestival è anche camping! Per chi desidera fermarsi a dormire, venerdì e sabato verranno delimitate aree campeggio gratuite per tende, in prossimità della Riserva naturale.