Al Rondò dei Talenti di Cuneo il festival dell'educazione "A tutto tondo"

Si chiama A tutto tondo il nuovo Festival dell'educazione del Rondò dei Talenti a Cuneo che da mercoledì 10 a sabato 13 luglio proporrà un'ampia offerta di incontri e momenti di approfondimento dedicata all’apprendimento e alla crescita.



Le giornate saranno animate da quattro Summer School per professionisti del settore educazione e da tante attività aperte a tutta la comunità. Tra queste ultime, talk con ospiti illustri - mercoledì 10 con lo psicologo e neuroscienziato Andrea Bariselli, giovedì 11 con l'avvocata divorzista e scrittrice Ester Viola, venerdì 12 con il regista Gabriele Vacis, Roberto Tarasco e le attrici e gli attori di PoEM -, laboratori, giochi, spettacoli e cineforum sotto le stelle.



le attività sono gratuite, il programma è consultabile sul sito www.rondodeitalenti.it.



Summer school

Le Summer School, promosse dalla Fondazione CRC in collaborazione con diversi istituti di ricerca nazionali e con professionisti attivi sul territorio, permetteranno a insegnanti, educatori e chiunque lavori nel mondo dell'educazione di approfondire quattro temi scelti per la loro attualità e importanza: didattica e inclusione, orientamento, gioco e creatività e intelligenza artificiale:

- la Summer School con focus didattica e inclusione è promossa in collaborazione con Mind4Children-Università di Pavia e Università di Torino. «Quando si parla di essere speciali, quanto ne sappiamo in merito?», «Qual è il vero senso dei compiti?», «Come andrebbero fatti?» sono alcune delle domande a cui si cercherà di dare risposta. La formazione sarà tenuta da Marco Braghero, Chiara Curiale, Tommaso Orlando e Francesco Carbonero, dalla professoressa Maria Assunta Zanetti con Sara Martelli, dalla professoressa Daniela Maccario con Annamaria Garibaldi;

- la Summer School incentrata sull'orientamento, proposta in collaborazione con la Città dei Talenti, fornirà un abc metodologico e gli strumenti pratici per lavorare con i ragazzi sull’esplorazione di sé e del mondo delle professioni; Paola Merlino, Simonetta Bruno, Mariella Carta e Enrico Santero i docenti;

- la Summer School dedicata al gioco e alla creatività, realizzata in collaborazione con la Libera Università del Gioco, sotto la guida di Roberto Farné, Beniamino Sidoti e Vania Castelfranchi esplorerà le tante modalità in cui è possibile usare il gioco come attività didattica e si approfondirà temi legati alla creatività, all’immaginazione e alla libertà di pensiero;

- nella Summer School dedicata all'intelligenza artificiale, promossa in collaborazione con Plin-Projects for Learning Innovation, i docenti Giancarlo Mirmillo, Alessandro Zocchi, Carolina Tironi condurranno i partecipanti alla scoperta dei migliori strumenti per sfruttare appieno le potenzialità dell'AI nel mondo dell'educazione;



Le Summer School si svolgeranno dal pomeriggio di mercoledì 10 alla mattina di sabato 13 luglio: ogni percorso accoglierà un massimo di venti partecipanti, garantendo così un’atmosfera di apprendimento personalizzato: per questo motivo, ogni partecipante potrà prendere parte ad una sola Summer School tra quelle proposte (richiesta la frequenza di almeno l'80% delle lezioni previste).



Per iscriversi è necessario compilare entro giovedì 20 giugno il form al link per informazioni scrivere a atuttotondo@rondodeitalenti.it o chiamare il numero 0174/42135 (interno 400).



“Il Rondò dei Talenti ha saputo in questi primi due anni di storia diventare luogo di comunità e di aggregazione e, in parallelo, farsi conoscere come polo di formazione e di approfondimento sui temi della didattica e della formazione, sviluppando importanti collaborazioni a livello nazionale e internazionale - aggiunge Mauro Gola, Presidente della Fondazione CRC - . La prima edizione del Festival dell’Educazione tiene insieme queste due anime e offre un programma di grande interesse per pubblici differenti: dagli insegnanti ai ragazzi, dalle famiglie ai comuni cittadini. Una nuova iniziativa, che contiamo di far diventare appuntamento fisso e di riferimento a livello nazionale, grazie a cui la Fondazione CRC ribadisce la volontà di investire sul benessere, sull’educazione e sulla formazione delle giovani generazioni per costruire una comunità che guarda al futuro”.