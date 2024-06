Tra natura e letteratura un ciclo di passeggiate nei luoghi di Fenoglio e Pinot Gallizio

"See you later Wood!" è un ciclo di passeggiate da giugno a settembre, aperto a tutti e gratuito su prenotazione, alla scoperta dell’ambiente nei libri di Beppe Fenoglio e nelle ricerche archeologiche e botaniche di Pinot Gallizio.

Le passeggiate, organizzate dal Centro Studi Beppe Fenoglio in collaborazione con i Comuni patrocinanti, si avvalgono delle competenze delle guide naturalistiche Martina Cerutti, Patrizia Perrone e Roberta Gatti, oltre alla consulenza tecnica sui percorsi fornita da Gianfranco Carosso dell’Associazione Terre Alte.

IL CALENDARIO

Sabato 15 giugno: si inizia con "Il bosco di Johnny" a Trezzo Tinella, un percorso ad anello che ripercorre le tracce del celebre personaggio fenogliano.

Sabato 22 giugno: a Guarene per "Pere & Rosmarino", un sentiero alla scoperta delle varietà locali citate da Pinot Gallizio. La passeggiata si svolgerà all’interno dell’evento "La Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia".

Domenica 23 giugno: il percorso "Il respiro della collina" porterà da Neive a Mango, seguendo le tracce di Johnny, Ettore e Pierre nel tentativo di sfuggire al rastrellamento nazifascista.

Domenica 30 giugno: a San Giorgio Scarampi con il sentiero "Profumo di Ginepro", che esplorerà l’Alta Valle Bormida e il sapere delle erbe spontanee.

Sabato 6 luglio: il percorso "Radici partigiane" si svolgerà nella magica cornice del Portami Via Festival, tra le valli del Belbo e della Bormida. La manifestazione è organizzata dall’ANPI di Canelli e dal Comitato Martiri del Falchetto, con la direzione artistica di Massimo Zamboni.

Domenica 14 luglio: il percorso "La cresta della Lodola" porterà a Castino, un luogo simbolo della Resistenza partigiana.

Sabato 20 luglio: la valle di San Benedetto Belbo sarà esplorata con il percorso "Il paese e la Lunetta", tra i luoghi di ispirazione della letteratura fenogliana.

Sabato 27 luglio: "I segni dell’acqua" a Benevello condurrà nei boschi e lungo il corso dell’antico fiume Berria, alla ricerca dei solchi e dei disegni dell’acqua che Gallizio ha tracciato sulle sue tele.

Sabato 24 agosto: "Quercia & Luppolo" ad Arguello mostrerà la presenza di erbe spontanee che, secondo Gallizio, avrebbero potuto risollevare l’economia dell’Alta Langa, accompagnando la passeggiata con maestose querce.

Domenica 1° settembre: a Gorzegno, all’interno del festival Gorzegno Magica, sarà la volta de "Il fiume ritrovato", dedicato alla Bormida, un tempo inquinata e oggi finalmente salubre.

Domenica 8 settembre: in occasione dell’anniversario degli ottant'anni, si ripercorreranno insieme "I ventitré giorni della città di Alba", sulla linea di difesa della città.

Per ulteriori informazioni: info@centrostudibeppefenoglio.it

Per prenotazioni https://www.beppefenoglio22.it/calendario-eventi/?gruppo=130