Eccellenze saviglianesi protagoniste sugli schermi della trasmissione Mediaset "Melaverde"

Sono puntati sul Saviglianese e su alcune delle sue tante eccellenze i riflettori di "Melaverde". La popolare trasmissione Mediaset dedicata al turismo e alle bellezze del territorio italiano ha fatto tappa in Granda per registrare una puntata del programma che andrà in onda nella mattinata di domenica 1° giugno, dalle ore 11.50 su Canale 5.

Protagonista il verde della città e prodotti quali il Blu di Cuneo del caseificio Gallina Golosa, tra i fiori all’occhiello del territorio così come la Sirenetta Resort, struttura ricettiva il cui percorso è iniziato più di vent’anni fa nel segno del rispetto e dell’amore per l’ambiente. Vocazione che con grande anticipo sul comune sentire lo ha portato a guardare ai principi del "green" e della ecosostenibilità, diventando un polo turistico capace di richiamare ospiti da Olanda, Belgio, Francia, Germania e Svizzera. Una clientela molto sensibile all’ambiente e al rispetto della natura, oltre che alle bellezze paesaggistiche della nostra penisola.

“Una vetrina nazionale di assoluto livello per il Saviglianese, le sue bellezze ed eccellenze", commenta Sandro Gallina, titolare del caseificio e presidente del Consorzio Blu di Cuneo.

"Siamo orgogliosi di aver collaborato con la redazione di uno dei programmi Tv di maggior rilievo per il settore turistico, che ha selezionato la nostra città per un approfondimento che darà ulteriore lustro e visibilità a tutto il territorio – dichiara Bruno Alesso, titolare del resort –. Questo risultato è il frutto di un attento e costante lavoro improntato al turismo, che tramite una nuova strategia legata alle eccellenze enogastronomiche sta dedicando maggiore attenzione e risorse ai rapporti con i media nazionali e internazionali, considerati un fondamentale veicolo di promozione turistica per la città”.