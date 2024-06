Elisa Tarasco (Fratelli d’Italia): “1.815 grazie a chi mi ha votato, dimostrandomi la sua fiducia”

In provincia di Cuneo, state 1.815 le preferenze per Elisa Tarasco, candidata in Fratelli d’Italia al consiglio regionale del Piemonte.

Un contributo importante è arrivato dai 10 comuni della valle Po, con un totale di 593 voti; di questi, sono degne di nota le 210 preferenze ottenute e Paesana, suo comune di residenza, e a Crissolo, dove lavora, in cui ha ottenuto 21 preferenze su 81 votanti.

Per le regionali a sostegno del presidente Alberto Cirio, Tarasco è stata la più votata della lista di Fratelli d’Italia anche a Saluzzo, ottenendo 218 preferenze.

Interessanti anche le preferenze ottenute da Tarasco in alcuni paesi di montagna delle valli del Saluzzese e Cuneese in comuni come Pontechianale in val Varaita e Acceglio, in valle Maira, dove è risultata prima per il partito di Fratelli d’Italia.

Elisa Tarasco evidenzia il suo impegno per l'economia di montagna e delle aree interne, il sociale, la promozione turistica, le infrastrutture e la valorizzazione dell’ambiente, forte della sua esperienza anche in ambito biologico, che ha messo a frutto trasferendosi da Torino a Crissolo in alta valle Po, aprendo a Pian della Regina l’azienda agricola biologica ‘Essenza Monviso’, in cui coltiva e trasforma le erbe officinali.

“Sono felice del risultato ottenuto, nonostante sia stata la mia prima esperienza politica importante. Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e sostenuto: dai paesi della valle Po fino a Saluzzo, il Saluzzese e anche nel Cuneese, riponendo in me la loro fiducia.

Desidero comunque continuare a lavorare mettendomi a disposizione del territorio per ‘Un Piemonte vincente e che vola alto’, come ho sempre sostenuto in campagna elettorale.

E anche adesso che è terminata la corsa elettorale, continuerò ad ascoltare le esigenze di chi farà riferimento a me per far sentire la voce della montagna e delle terre di mezzo. Desidero, di cuore, dire 1.815 volte grazie a ciascuno di voi”.