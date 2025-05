Il Patto Civico che arriva a Saluzzo? Il nuovo che avanza… ma non troppo

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato "Patto Civico che arriva a Saluzzo: il nuovo che avanza … ma non troppo"

***

Apprendiamo da fonti giornalistiche della seconda tappa del percorso di “Patto Civico per la Granda”, che giovedì 8 maggio sarà a Saluzzo dopo l’avvio a Fossano.

Un’iniziativa che si presenta con l’intento di superare le appartenenze partitiche per unire energie diverse sul territorio.

Ben venga ogni tentativo di favorire partecipazione, dialogo e impegno civico, ma ci sia consentito di ricordare, sommessamente, che a Saluzzo dal oltre 12 anni esiste un’esperienza politica e culturale simile, che si chiama Insieme si può.

Un’associazione che ha lavorato concretamente per la città, e continua a lavorare con entusiasmo e competenza, costruendo nel tempo un metodo inclusivo e plurale.

Quale caratteristica la distingue? Non quella di “lasciare da parte le differenze” ma di metterle a valore, rispettandole e tenendole insieme.

Insomma, c’è del nuovo e anche del bello nella proposta che sbarca da Mondovì, ma come spesso accade in politica, il nuovo non è bello e il bello non è nuovo!