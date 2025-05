Turismo, Sacchetto (Fdi): "I risultati delle politiche strategiche di Fratelli d’Italia a livello regionale e nazionale contribuiscono alla crescita di un settore"

Il Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia ha recentemente sviluppato un documento che mira a far emergere le politiche di sostegno al settore messe in opera dai Governi a livello regionale e nazionale.

“Il turismo – ricorda il Consigliere Regionale Claudio Sacchetto, Presidente della Commissione Turismo – rappresenta sempre di più una voce importante dell’economia sia piemontese che italiana. In Piemonte i dati 2024 dicono che con oltre 6,28 milioni di arrivi e 16,89 milioni di presenze, con una crescita del +3,6% negli arrivi e del +4,1% nelle presenze rispetto all’anno precedente il settore cresce, è tuttavia utile proporre politiche di supporto come peraltro fatto dal gruppo consiliare di Fdi nella recente approvazione del Bilancio regionale con l’emendamento approvato dall’assemblea che implementa per il 2025 di 1,75 milioni di Euro la dotazione della Legge 18/1999 dedicata agli investimenti delle Pmi nel settore”.

Tra le varie iniziative intraprese dai rappresentanti Fdi in Parlamento vanno ricordate l’ampliamento della detassazione delle mance e quella del lavoro notturno e degli straordinari, il fondo Fri-tur da oltre 1 miliardo per le imprese turistiche, i Fondi Bei, il Fondo per i piccoli Comuni a vocazione turistica, quello per il turismo sostenibile e quello per i siti Unesco.

Il turismo rappresenta a livello nazionale quasi l’11% del Pil e il 13% dell’occupazione.

“Nel sottolineare che lo sviluppo economico di una Nazione come l’Italia, teatro di bellezze naturali ed artistiche uniche al mondo, passa anche da un settore ricettivo forte, va rammentato che gli attori del turismo in Italia ed in Piemonte, sono per la maggior parte PMI e lavoratori che contribuiscono attivamente alla crescita dell’economia e pagano le imposte in Italia a differenza di altri soggetti multinazionali che riescono ad eludere molto spesso i doveri di contribuenti, per questo con il provvedimento in Consiglio Regionale in sede di Bilancio come gruppo di Fdi abbiamo voluto tutelare le PMI turistiche”, conclude il Consigliere Sacchetto.