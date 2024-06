"Grazie ai volontari AVO che portano il loro sorriso, il loro tempo, la loro disponibilità e competenze"

Gli operatori e gli ospiti del centro diurno psichiatrico di Ceva ringraziano l’AVO per il graditissimo dono di due piastre a induzione e di un robot multifunzione da cucina. "Questi regali verranno utilizzati per i gruppi cucina del nostro centro diurno - dichiarano -. La preparazione dei pasti è un momento di incontro, una condivisione di piaceri frutto del lavoro fatto insieme e occasione per dedicare tempo all’altro. Mangiare in compagnia fortifica la coesione e la socialità".

E concludono: "Ne approfittiamo per ringraziare personalmente tutti i volontari AVO che da anni collaborano con noi tendendo le loro mani, portando il loro sorriso, il loro tempo, la loro disponibilità e competenze".