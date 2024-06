“Passano gli anni ma la sinfonia è sempre la stessa.”; per alcuni aspetti questa frase potrebbe essere corretta, perché effettivamente da alcuni anni l’Istituto delle Valli Vermenagna e Gesso organizza una serie di concerti all’interno del progetto “Valli in musica”, ma non è assolutamente sempre la stessa musica.

Ogni anno, gli insegnanti delle classi 4-5 della scuola primaria e 1-2-3 della scuola secondaria di primo grado, propongono ai loro studenti e di conseguenza poi agli ascoltatori brani inediti e soprattutto molto riflessivi, presi da diverse etnie e da luoghi del mondo segnati da problemi sociali e di guerre.

Ogni evento-concerto è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC e della Buzzi Unicem, dell’Unione Montana Alpi Marittime e l’Unione Montana Alpi del mare e dei Comuni dei plessi scolastici interessati; ad aprire il sipario sono stati i ragazzi di Vernante giovedì 23 maggio, martedì 28 maggio è stata la volta di Valdieri, martedì 4 giugno invece è stato il turno di Roccavione, a concludere il giorno successivo è stato Robilante.

“Questi eventi sono fondamentali per far sentire i ragazzi al centro della comunità in cui vivono e farlo attraverso la musica è un bellissimo messaggio; è emozionante vedere come si siano impegnanti in queste serate e il calore della gente si è fatto sentire. Ringrazio i vari enti pubblici che ci hanno aiutato e gli insegnanti che si sono impegnati nella realizzazione di questi concerti.”, afferma la dirigente Renata Varrone.