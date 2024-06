Da domani chiude una carreggiata del ponte sul Gesso all'ingresso di Cuneo

A partire da giovedì 13 giugno e fino al termine dei lavori sarà attivo il restringimento ad una sola corsia monodirezionale in entrata alla città di Cuneo per un tratto di 200 metri sul ponte storico del torrente Gesso sulla strada provinciale 422. Si tratta di procedere alla rimozione della canaletta provvisoria utilizzata per la realizzazione della nuova illuminazione dei due ponti nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del manufatto stradale.

I lavori comporteranno un restringimento della carreggiata solamente dopo le ore 9 dei giorni previsti per la realizzazione dei lavori per limitare al massimo i disagi ed evitare intasamenti di traffico nell’ingresso alla città nelle prime ore del mattino. Il cantiere sarà affidato alla ditta Canavese Impianti di Beinette che provvederà a fornire sia la segnaletica stradale e a regolare il traffico.