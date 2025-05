Cuneo, modifiche alla viabilità e alla sosta per manifestazione con corteo di sabato 24 maggio

Sabato 24 maggio avrà luogo una manifestazione con corteo organizzata dal gruppo “REBELDIES” contro il sistema carcerario del 41 bis.

Per ragioni di sicurezza, dalle ore 14:45 alle ore 20:00 circa (e comunque fino a terminate esigenze) di sabato 24 maggio, nessun veicolo potrà transitare lungo i tratti di strada di volta in volta interessati dal transito dei partecipanti al corteo e più precisamente:

Partenza da Via Silvio Pellico-Via Antonio Bassignano-Corso Marcello Soleri-Largo De Amicis-Viadotto Marcello Soleri-Via Valle Maira-Via Roncata presso la Casa Circondariale di Cuneo, con ritorno su Via Roncata Via Valle Maira-Viadotto Marcello Soleri-Largo De Amicis- Lungostura J. F. Kennedy e arrivo in Piazza Foro Boario.

Tutti gli attraversamenti sul percorso della manifestazione potranno essere consentiti solo sotto il controllo e secondo le disposizioni degli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Parimenti nessun veicolo potrà sostare dalle ore 12:00 alle ore 17:00 del medesimo giorno nel seguente tratto di strada:

Via Silvio Pellico, tratto compreso tra Via Sebastiano Grandis e il Piazzale Della Libertà -ambo i lati.