Boves, il circolo pensionati festeggia il 45° anniversario di fondazione

Circolo pensionati in festa, domenica 23 giugno 2024, in occasione del 45° anniversario della fondazione del gruppo (1979-2024) in piazza Borelli a Boves.

Il programma dei festeggiamenti che vedrà protagonisti circa 200 persone prevede un rinfresco a partire dalle ore 9 con la partecipazione della Banda musicale “La Rumorosa” e, a seguire, si terrà il corteo verso piazza dell’Olmo. Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo e fotografie dei gruppi dei partecipanti.

La festa si concluderà in grande sotto il tendone in piazza Borelli a cura del ristorante “Il Picchio Rosso” e la consegna degli omaggi ai presidenti dei vari circoli presenti alla festa.