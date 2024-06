Cuneo, quale futuro per le imprese?

Le aziende artigiane e le PMI costituiscono parte integrante e fondamentale del sistema economico della Città di Cuneo. A loro è affidata la vitalità, anche sotto l’aspetto comunitario, dei quartieri.

In questo contesto Confartigianato Cuneo, l’organizzazione di riferimento del settore in provincia e sul territorio, organizza un incontro, libero e aperto a tutti gli imprenditori, per dialogare con l’Amministrazione comunale sui temi e sulle sfide future che riguardano da vicino il comparto produttivo e il collegato tessuto sociale.

L’incontro si svolgerà venerdì 21 giugno 2024, alle ore 21.00, presso “Relais Cuba 1949” (Piazza Europa, 14 – Cuneo).

Interverranno, oltre a Valerio Romana, presidente Confartigianato Cuneo – Zona di Cuneo, Patrizia Manassero, Sindaca del Comune di Cuneo, Luca Serale, Vicesindaco, con delega ai Comparti produttivi e Luca Pellegrino, Assessore Mobilità, Città Accessibile, Piste ciclabili, Presidio del territorio e decoro urbano, Quartieri e Frazioni.

Per ragioni organizzative è gradita conferma di partecipazione (rif. Fabio Erba - fabio.erba@confartcn.com - +39.335.7441015).