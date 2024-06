Incontro a Saluzzo sul tema “Dal conflitto israelo-palestinese si può uscire?”

Si può uscire dal conflitto israelo-palestinese?

La questione verrà affrontata nell’incontro promosso dall’Anpi Saluzzo e valle Po, martedì 18 giugno alle 21, nella sala tematica del Quartiere (ex Caserma Musso, piazza Montebello) da Luca Margaria sacerdote della Diocesi saluzzese, insegnante di filosofia e da Gigi Albonico volontario dell’operazione “Colomba” in Palestina e Colombia.

Modera Paolo Allemano, presidente Anpi Provincia Cuneo. L’incontro organizzato in collaborazione con il Comune e Terres Monviso sarà preceduto dai saluti di Giorgio Rossi presidente Anpi Saluzzo Valle Po.

I n f o : a n p i . s a l u z z o@g m a i l . c o m . Gi o r g i o R o s s i c e l . 3 4 9 6 0 5 4 3 0 0 - F r u s s o P a t ri z i a c e l . 3 3 9 7 3 4 0 8 3 3