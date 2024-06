Bitcoin rompe la resistenza chiave mentre Bonk e RECQ continuano la tendenza al rialzo

TLDR

Bitcoin veleggia verso gli 80.000 $.

Bonk si prepara per un nuovo picco.

Rebel Satoshi Arcade attira maggiormente gli investitori grazie alla sua miscela di meme, GameFi e NFT.

La prima metà dell'anno si sta rapidamente avvicinando alla fine. E che corsa è stata, dagli ETF su BTC al via libera della SEC agli ETF su Ethereum e all'espansione di PayPal USD a Solana. La criptovaluta di punta, Bitcoin (BTC), ha recentemente superato la resistenza chiave e Bonk (BONK), uno dei principali meme, è in ascesa.

Inoltre, nuova memecoin di GameFi sta ottentendo un enorme successo: Rebel Satoshi Arcade (RECQ). Anche se ci sono molte nuove ICO nel settore degli investimenti, il suo mix con meme, NFT e GameFi suggerisce un potenziale.

La prevendita continua a registrare il tutto esaurito in un contesto di grande interesse, a testimonianza della fiducia e dell'ottimismo degli investitori. Nonostante ciò, suggeriamo di non esagerare e di non lasciarsi trasportare dall'entusiasmo iniziale. Dopo tutto, si tratta di una criptovaluta emergente senza alcun precedente.

Rebel Satoshi Arcade (RECQ): una nuova e promettente ICO

Rebel Satoshi Arcade (RECQ), una migliore ICO, è un nome popolare nel mondo delle gemme a bassa capitalizzazione. Essendo una criptovaluta emergente, gli investitori più attenti hanno mostrato un forte interesse per la prevendita in corso. Questo, a sua volta, ha fatto aumentare le vendite, suggerendo un potenziale.

La sua affascinante miscela di GameFi, meme e NFT - le più grandi narrazioni di criptovalute - è senza dubbio uno dei fattori che ne alimentano l'interesse. Questa convergenza getta una rete più ampia, attirando un maggior numero di investitori e appassionati.

L'ecosistema sarà caratterizzato da giochi arcade ricchi di azione e di divertimento (P2E), free-to-play (F2P) e pay-to-play (P2P). Il cuore dell'ecosistema è costituito anche da un marketplace NFT e da un negozio di articoli di consumo..

Nella seconda fase della prevendita, oltre il 70% dei token è stato venduto al prezzo di 0,0044 $. Questo suggerisce un potenziale e lascia presagire una futura adozione, per non parlare della sua sottovalutazione.

Anche se gli indicatori sono promettenti, ti consigliamo di non gettare al vento la prudenza. Il mondo delle ICO può essere estremamente insidioso. Per questo motivo, ti raccomandiamo di prestare la dovuta attenzione prima di investire.

https://www.rebelsatoshi.com/?utm_source=MCAP&utm_medium=Banner&utm_id=Bird

Bitcoin (BTC): rompere la resistenza chiave

Dall'inizio dell'anno Bitcoin (BTC) ha vissuto una corsa sfrenata, se così si può dire. L'approvazione degli ETF su Bitcoin a gennaio ha aperto la strada agli investitori istituzionali. Bitcoin continuerà a salire oltre il picco del 2021 a marzo.

Nonostante ciò, è crollato durante il minimo di aprile. Ma i rialzisti faranno il loro ritorno a maggio, nonostante le vendite sconsiderate a maggio. Ha ripreso slancio, rompendo la resistenza di 70.000 $, a un soffio da un'altra scoperta di prezzo.

In qualità di prima e migliore criptovaluta riprende la sua corsa al rialzo ed è uno spettacolo da vedere. I migliori esperti prevedono che la prossima tappa sarà 80.000 $, un'onda promettente da non perdere. Nonostante ciò, non è escluso che si verifichi un calo, quindi fai le tue ricerche (DYOR) a prescindere.

Bonk (BONK): continua la tendenza rialzista

Bonk (BONK) è una delle memecoin Solana più popolari, con uno Shiba Inu come mascotte. La memecoin animale ispirata ai migliori amici dell'uomo - i cani - è stata una delle protagoniste di quest'anno.

Nonostante la concorrenza si stia facendo sempre più agguerrita nell'ecosistema dei meme - i memecoin ETH e i memecoin delle celebrità non stanno mollando la presa - ha dimostrato di avere del potenziale. Di recente si è scrollata di dosso la pressione ribassista, illuminando i grafici con le sue candele verdi.

Un ulteriore elemento di attrattiva è la sua convenienza economica: preferita nel settore al dettaglio. Gli analisti prevedono un nuovo massimo storico (ATH) prima della fine del mese, inserendo Bonk nella lista degli altcoin da tenere d'occhio.

Nonostante ciò, il panorama delle criptovalute è volatile e insidioso, soprattutto nella scena dei meme. Inoltre, le azioni dei prezzi non sono lineari, fatto che significa che un pullback è una forte possibilità. Quindi, fai le tue ricerche: questo non è un consiglio finanziario.

Conclusione

Bitcoin ha superato la resistenza critica e punta a 80.000 $. Allo stesso tempo, Bonk è in rialzo, insieme a Rebel Satoshi Arcade, che sta esplodendo nella prevendita. Data la sua intersezione con i maggiori trend della criptovaluta, RECQ è senza dubbio un nuovo progetto DeFi da tenere d'occhio.

Per scoprire gli ultimi aggiornamenti e trovare ulteriori informazioni, assicurati di visitare il sito web di Rebel Satoshi o contatta Rebel Red via Telegram .

Keywords: nuovo progetto DeFi, altcoin da tenere d'occhio, memecoin delle celebrità, memecoin ETH, memecoin animale, memecoin Solana, migliore criptovaluta, migliore ICO, nuove ICO, Solana, PayPal USD, ETF su BTC.

https://app.gowinston.ai/share/9c4180dd-fc5e-45e4-8ffa-d73623805a71