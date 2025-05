Proseguono al Castello della Manta le visite di “FAI sport…con arte”

Nelle domeniche 11 e 25 maggio, dopo la visita dell’antico maniero e dei suoi affreschi unici, i partecipanti saranno accompagnati in una passeggiata intorno al castello, dal giardino per la via della boschina sino al Ciuchè, attraversando un tratto dell'antico borgo di Manta fino a raggiungere un belvedere collinare da cui ammirare il castello e il panorama circostante. La camminata si sviluppa su un percorso misto non adatto ai passeggini ma perfetto per le famiglie, è infatti un’occasione per vivere l’arte in maniera divertente e coinvolgente godendo di un’esperienza singolare che unisce storia, cultura ed attività fisica all’aperto in un contesto naturalistico suggestivo, la riserva della biosfera del Monviso - MaB UNESCO.

Queste due date sono le ultime in programma, prima dell’evento di chiusura progetto di sabato 31 Maggio.

E’ inoltre fresca di posa la segnaletica che indica i due percorsi “Via Collina” e “Via San Giacomo”, tracciati in occasione del progetto, fruibili da tutti tecnologici e non. E’ infatti possibile scaricare la traccia gps inquadrando il QR code presente sul cartello presente nel parcheggio del Castello - punto di partenza ed arrivo per entrambi - e sul sito di progetto (www.faisportconarte.it); oppure è possibile dimenticare i dispositivi e seguire le indicazioni presenti su entrambi i tracciati.

Per informazioni e prenotazioni: www.faisportconarte.it - https://fondoambiente.it/eventi/fai-sport-con-arte