Inaugurato l’Happy container della cooperativa sociale La Cascina di San Rocco Castagnaretta

Martedì 11 giugno è stato inaugurato presso la Cooperativa Sociale La Cascina di Cuneo l'Happy container.

Donato da Tpl Lamiere di Germano Andrejs che ha definito la parte strutturale, si è occupato del trasporto e del corretto funzionamento delle parti meccaniche, è poi rinato a nuova vita grazie ai volontari della cooperativa La Cascina che l'hanno ripulito e carteggiato. Infine per la definizione della parte estetica c'è stato il contributo artistico degli studenti e docenti del Liceo Artistico “Ego Bianchi” che, utilizzando le vernici messe a disposizione da Legacoop Piemonte, hanno trasferito sulle pareti del container il clima sereno e festoso che si respira a La Cascina per creare uno spazio aperto alla collettività , sede della logistica della Granfondo Internazionale “La Fausto Coppi Officine Mattio”, dove verrà custodito l'occorrente per il percorso di gara.

Ma non solo: Happy Container sarà aperto per accogliere le tante altre iniziative che verranno organizzate.



Alberto Bergia - presidente della Cooperativa Sociale La Cascina - e la sua squadra sono sempre in prima linea per creare nuovi percorsi di inclusione per i ragazzi che frequentano il Centro Diurno e dare impulso ad esperienze innovative e originali, capaci di coniugare cura, lavoro, fragilità, sport, territorio e la voglia di stare insieme e divertirsi: la passione per un lavoro che diventa un modo di vivere e di relazionarsi con tutti gli attori locali in un clima festoso e rigenerante.