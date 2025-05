Saluzzo, il liceo Bodoni sceglie la settimana breve: dal prossimo anno scolastico lezioni da lunedì a venerdì

Importante novità in arrivo per la comunità scolastica del Liceo “G. Bodoni” di Saluzzo: a partire dal prossimo anno scolastico tutte le classi dell’istituto (non solo quelle del biennio e dell’indirizzo scientifico “sportivo”, come avveniva fino ad ora) concentreranno la propria attività didattica dal lunedì al venerdì. La decisione è stata diffusamente discussa e approvata a maggioranza nelle recenti sedute di Collegio Docenti e Consiglio di Istituto. Dopo un’attenta riflessione e confronto tra tutte le componenti scolastiche, è stata dunque accolta la proposta di adottare la cosiddetta “settimana breve”, in linea con un modello organizzativo sempre più diffuso sul territorio nazionale.

A motivare la scelta, spiega il Dirigente Scolastico, dott. Davide Laratore, sono stati diversi fattori. In primo luogo, la volontà di accogliere le richieste espresse da alunni e famiglie, che, anche in fase di orientamento scolastico, auspicavano una riorganizzazione dell’orario settimanale, più sostenibile e compatibile con le esigenze personali e familiari. Sono stati inoltre considerati altri fattori, quali la razionalizzazione dei consumi (l'apertura dell’istituto a cinque giorni settimanali consentirà una significativa riduzione, soprattutto nei mesi invernali, del fabbisogno di riscaldamento ed energia elettrica) e del trasporto pubblico (il Liceo Bodoni era rimasto l’unico istituto scolastico saluzzese a mantenere l’apertura il sabato).

Il cambiamento coinvolgerà tutti gli indirizzi del Liceo — classico e scientifico (nelle sue varie declinazioni: tradizionale, delle scienze applicate e sportivo) — segnando un passaggio importante verso una gestione più efficiente e moderna dell'organizzazione scolastica.