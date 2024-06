A Cuneo si sono prenotati in 120 per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue [VIDEO]

E' iniziata questa mattina, venerdì 14 giugno alle 8, la 24 ore di solidarietà che coinvolgerà, fino alle 8 di sabato 15 giugno, 120 donatori per una raccolta straordinaria di plasma, per il quale l'Italia non è autosufficiente.

Con la collaborazione delle associazioni dei donatori di sangue e grazie all'impegno del personale dell'Azienda ospedaliera S. Croce e Carle, tutti i posti disponibili sono occupati. Grazie alla Fondazione Ospedale Cuneo, a tutti i donatori verranno offerti pacchi ristoro e dolci omaggi.