Ancora fumata nera per le chiamate degli infermieri dalle graduatorie di Azienda Zero per ASL CN1 e AO Santa Croce e Carle

Ancora nessuna chiamata per gli infermieri inseriti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami indetto da Azienda Zero per l'assegnazione all'ASL CN1 e all'AO Santa Croce e Carle.

In seguito al pronunciamento del TAR per il Piemonte le due aziende intendono essere molto caute nel procedere con le assunzioni, visto che il TAR nella camera di consiglio del 5 giugno ha fissato un’udienza il 19 novembre 2024.

Le graduatorie, già oggetto di un ricorso al TAR del Piemonte, restano per il momento ancora inutilizzate.

Le due aziende sanitarie, alla luce del pronuncia del TAR, adottano un atteggiamento cautelativo in merito alle assunzioni, stanno ragionando di sondare la disponibilità da una graduatoria a tempo determinato di infermieri, ancora in corso di validità, per reperire il personale necessario.

La possibilità di attingere dalle graduatorie del concorso originario per le assunzioni a tempo indeterminato non è comunque esclusa. Tra qualche giorno potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

La situazione genera preoccupazione tra gli infermieri in attesa di una chiamata, alcuni dei quali hanno addirittura rassegnato le dimissioni da precedenti impieghi. La CISL FP Piemonte, con Alessandro Bertaina, che segue da vicino la vicenda, ribadisce il proprio impegno nella ricerca di una soluzione.

Fabrizio Silvestro, Segretario Provinciale CISL FP, sottolinea "l'urgente bisogno di personale infermieristico negli ospedali e sul territorio", auspicando una rapida risoluzione della situazione.