Ad Alba la Festa della Salute, Icardi: "Promuoviamo la salute negli ambienti di lavoro"

Ieri sera, alla "Festa della salute" di Alba, Luigi Genesio Icardi, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio della Regione Piemonte, è intervenuto a un dibattito sulla cultura della promozione della salute negli ambienti di lavoro, insieme ad altre figure istituzionali, della sanità e dell'associazionismo, con la relazione: "Promozione della salute negli ambienti di lavoro: a che punto siamo in Piemonte?"

Icardi: "La promozione della salute nei luoghi di lavoro è lo sforzo congiunto di datori di lavoro, lavoratori e società per migliorare la salute e il benessere dei lavoratori.

Regione Piemonte con il Piano Regionale di Prevenzione 2023-2025, ha consolidato sia l'attivazione dei progetti Workplace Health Promotion (WHP), sia la Rete di luoghi di lavoro che promuovono iniziative nelle aziende pubbliche e private per rendere i luoghi di lavoro ‘favorevoli alla salute’ degli operatori. Tale obiettivo, inserito nella programmazione europea, consente alle aziende che aderiscono volontariamente al progetto, di agire sia sul benessere organizzativo, sia sulla prevenzione di infortuni e malattie professionali, intervenendo direttamente sui fattori di rischio che possono causare l’insorgenza di malattie croniche. Incentivare l’attività fisica, offrire opportunità per smettere di fumare, ridurre il consumo di alcol e promuovere un’alimentazione salutare, sono tra gli interventi più diffusi per migliorare la salute e il benessere sul lavoro attraverso semplici azioni quotidiane".

Considerando, inoltre, la normativa italiana sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Icardi: "È evidente che l'orientamento attuale riguarda il più ampio coinvolgimento di tutte le figure professionali come il medico competente, il datore di lavoro, i responsabili dei lavoratori per la sicurezza, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, gli stessi lavoratori, le sigle sindacali.. nel potenziare la consapevolezza che ciascuno può agire sulla prevenzione in sanità a livello individuale, di gruppo e comunitario con comportamenti responsabili".