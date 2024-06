Volley maschile A3: Kristian Turkaj a Savigliano anche nella stagione 23/24

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare l’undicesima e ultima conferma in vista della stagione sportiva 2023/24. È quella di Kristian Turkaj, che sarà anche nella prossima annata uno dei due opposti a disposizione del nuovo coach Bulleri.

Classe 2001, Kristian si appresta così a vivere il suo secondo anno consecutivo in maglia biancoblu, dopo le cinque importanti annate trascorse con la maglia della Pallavolo Alba, compagine langarola con cui ha vissuto l’intera scalata dalla Serie D alla Serie B, conquistata al termine della stagione 2021/22. Dal 2023/24 è a Savigliano, dove ha debuttato nella Serie A3 Credem Banca risultando spesso decisivo a gara in corso, grazie soprattutto al suo servizio mancino “a tutto braccio”.

Un primo impatto con la Serie A, importante anche per crescere, come spiega lo stesso Turkaj: “La scorsa stagione è stata importantissima per me, ho avuto modo di lavorare con compagni esperti da cui credo di aver imparato molto a livello tecnico. Dal 2023/24 mi porto dietro consapevolezza dei miei mezzi e del valore del duro lavoro, che paga sempre. Per quanto riguarda quest’anno il mio obbiettivo personale è quello di allenarmi al meglio ogni giorno, migliorare ancora e provare a mettere in difficoltà l’allenatore nella scelta dei sette che scenderanno in campo il weekend dall’inizio”.

Tutto il Volley Savigliano, a partire dal presidente Guido Rosso, augura a Kristian di poter raggiungere l’obiettivo prefissato, sia a livello personale che con la sua squadra.