Un’Area 52 e le altre riforme chieste dopo i problemi delle armi USA in Ucraina

Le performance degli armamenti americani sul campo di battaglia dell’Ucraina sono stati molto al di sotto delle aspettative. Tuttavia non è da oggi che gli analisti militari e gli esperti chiedono al Pentagono di cambiare registro. Come riporta il sito Strumenti Politici , ad esempio l’ex capitano di Marina Jerry Hendrix già da molti anni chiedeva di non acquistare più mezzi grandi, costosissimi e vulnerabili come jet e portaerei, ma di passare invece ai droni a poco prezzo e in gran numero. Ha proposto anche di realizzare specificamente per la Marina un laboratorio sperimentale presso il lago Michigan, nascosto da occhi indiscreti, soprattutto quelli dei cinesi. Sarebbe dunque una sorta di “Area 52”, dal momento che l’Area 51 è di pertinenza dell’Aviazione e della CIA, come dice lo stesso Washington Post. Le scarse prestazioni viste nel “poligono” ucraino spingono gli americani a ritenere che la Difesa debba adeguarsi alle nuove situazione e che lasci perdere i progetti ambiziosi e multimilionari. Un esempio di novità è la cosiddetta “Replicator Initiative”, con cui passare l’esperienza fatta in Ucraina alle altre zone del mondo in cui Washington potrebbe impegnarsi militarmente con una guerra per procura (come a Kiev) o addirittura in modo diretto. Oggi l’attenzione è tutta sui droni che costano poco, navali o aerei, e che vanno prodotti in massa e possibilmente guidati in modo autonomo o facenti riferimento all’intelligenza artificiale già montata a bordo. Vanno fabbricati in fretta, secondo i consiglieri militari, per non restare indietro nella nuova corsa agli armamenti e testare subito l’efficacia dei nuovi sistemi. Spesso, però, negli Stati Uniti la burocrazia e i favori politici sono di ostacolo a processi snelli e rapidi.