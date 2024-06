Alba: accolti in Municipio i ragazzi di “Estate Insieme” Moretta

Circa 80 tra bambini e ragazzi delle attività di “Estate insieme ad Alba” nel Centro Casa Maria Ausiliatrice della Moretta in corso Langhe 77 e 106, sono stati accolti oggi, lunedì 17 giugno, nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale.

A riceverli è stato il neo sindaco Alberto Gatto che ha salutato con grande entusiasmo e amicizia gli ospiti.

«Mi fa molto piacere questa visita e vi ringrazio per essere qui – ha detto il sindaco Alberto Gatto –. È molto importante far conoscere ai nostri bambini, che sono il nostro futuro, il funzionamento di un ente fondamentale per la gestione della città come il Comune e creare in loro una cultura civica. Contemporaneamente, questo incontro mi riporta indietro di tanti anni. Nel Centro della Moretta sono stato prima fruitore e poi animatore. È stata un’esperienza che mi ha dato molto. Se oggi sono qui è anche grazie alla formazione che ho ricevuto in questo Centro. Vi auguro di stare bene insieme, di apprendere molto e di giocare tanto».

Durante l’incontro, il sindaco ha illustrato ai ragazzi le opere d’arte presenti in sala “Teodoro Bubbio” ed ha spiegato brevemente loro il funzionamento del Consiglio comunale che si svolge periodicamente nella stessa sala cittadina.

“Estate insieme” è un’iniziativa organizzata dal Comune di Alba, con il Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero e grazie alla disponibilità di associazioni ed enti del territorio. Le attività si svolgono dal 17 giugno al 9 agosto 2024, divise su quattro turni di due settimane ciascuno, differenziati per fasce di età.