I Castelli di Lagnasco ospitano Maniercanti, evento che celebra la musica

Il 21 giugno è una data molto significativa, che celebra, oltre all’ingresso nella stagione più bella, così come dovrebbe essere – finalmente – anche per i nostri luoghi, la Festa della musica.

Ideata in Francia ed ormai celebrata in tutto il mondo, in questa ricorrenza venerdì 21 giugno alle 21 ai Castelli di Lagnasco Insite tours presenta un evento unico nel suo genere: Manierincanti. Una visita guidata ai manieri con l’accompagnamento eccezionale dell’ensemble vocale Coron’aria, che si esibirà in una sorta di concerto diffuso, alternato nelle diverse sale dei Castelli. Si allargano così le collaborazioni con diversi enti culturali che vengono ospitati di volta in volta nei Castelli. Insite tours prosegue così nell’intento di unire l’arte classica e quella contemporanea, attraverso diversi linguaggi, in un evento che già ospita lungo il percorso di visita guidata le opere di Francesco Segreti con le installazioni specifiche “Caos / Antecaos” e “Chimere”, e con le mostre Metamorfosi e Powerflower.

La visita sarà condotta dalla guida Raffaella Giordano che, in quanto titolare della Insite tours presenta così la serata: “Siamo particolarmente lieti di questo evento perché, oltre al fascino della visita notturna, la presenza dell’ensemble vocale Coro'naria, ci rende partecipi delle attività benefiche a cui si dedicano, visto che il gruppo fa parte dell'associazione benefica Coniugi Autretti, legata alla scuola dell'infanzia di San Rocco Castagnaretta di Cuneo, che si dedica alla realizzazione di progetti creativi e di inclusione a favore dei più piccoli”.

L’evento è a numero limitato di ingressi, prenotazioni e biglietti sul sito www.insitetours.eu