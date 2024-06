Oltre 200 giocatori per il Palio di Beinette, conquistato da San Bernardo [FOTO]

Si è chiuso sabato 15 giugno, con la vittoria di San Bernardo, il Palio dei Borghi Beinettesi.

Ampia partecipazione ai giochi e alle attività organizzate nelle varie serate del palio, organizzato dal Gruppo Animatori e che ha visto sfidarsi oltre 220 giocatori.

Moltissimi gli ospiti che si sono alternati ai balletti di presentazione delle sette squadre partecipanti all’edizione 2024 del Palio dei Borghi: Nicola Dutto, campione motociclistico; gli sbandieratori del Palio di Asti (Borgo San Lazzaro) con all’interno due campioni italiani di categoria; le ballerine “Warrior Posse” ed infine il cantautore Denis Granero.

L'evento, che si è svolto dal 7 al 15 giugno, ha visto sfidarsi i borghi: Sole, San Giorgio, San Bernardo, Borgo Josina, Borgo Piazza, San Rocco e San Giovanni.

"Il Palio dei Borghi Beinettesi 2024, che ha visto la partecipazione di oltre 230 giocatori, è stato un grande successo" - spiegano dal Gruppo Animatori di Beinette - "I 7 borghi coinvolti si sono sfidati durante tutta la settimana in moltissimi giochi: ad aprire l’evento c’è stata la sfida di ballo che ha visto presentarsi in modo eccezionale ogni singola squadra. I giochi della settimana sono stati avvincenti e hanno visto i componenti sfidarsi fino all’ultimo secondo dell’ultimo gioco: una vera e propria battaglia di acqua verniciata (“Beinette Battle Royal”). Molto apprezzata è stata la serata di giovedì sera, dedicata interamente alla rivisitazione del programma televisivo “Ciao Darwin”.

Moltissime le prove incluse: dalla sfilata al canto, passando per la temibile prova coraggio e i moltissimi giochi di equilibrio sulla trave bagnata della piscina. Il palio si è concluso sabato sera con la cena finale e il Borgo che si è aggiudicato il Palio 2024 è stato Borgo San Bernardo (verdi), i quali hanno avuto la meglio su San Giovanni (viola) e Borgo Josina (azzurri). Ai piedi del podio troviamo Borgo San Giorgio (arancione), seguito da San Rocco (rosso) e Borgo Sole (giallo). A chiudere la classifica gli ultimi vincitori del Palio 2019, Borgo Piazza (blu). Numerosi i premi speciali consegnati durante la serata: Contest “Borgo più bello” assegnato al Borgo San Rocco, l'“Aperitivo più bello” al Borgo Sole, contest “Camiseta mas lejana” al Borgo San Giovanni (raggiunto Tokyo: 9879 km da Beinette) e il contest “Camiseta mas alta” a Borgo Piazza (raggiunta capanna margherita: 4556 m di altitudine).

Ringraziamo tutto il paese per l’attiva partecipazione in queste serate di divertimento e allegria, ricordando che si stanno già programmando nuove attività per l’estate beinettese."

In occasione della serata conclusiva, con la premiazione del vincitore del palio, gli animatori e il comune hanno ringraziato tutti i partecipanti, annunciando la decisione di destinare quanto è stato raccolto all' Associazione bovesana "Rosbella Sentieri di Pace".