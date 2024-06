Ala sud del mercato a Mondovì: al via i lavori di messa in sicurezza

Sono iniziati nella giornata di oggi, lunedì 17 giugno, i lavori di messa in sicurezza provvisoria dell’ala sud di piazza Ellero, precauzionalmente transennata e inagibile dallo scorso mese di aprile a seguito dell’individuazione di un elemento ligneo deteriorato. Nelle ultime settimane l’Amministrazione comunale ha acquisito le apposite relazioni tecniche sulla stabilità della struttura e, previa specifica comunicazione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ha provveduto ad affidare alcuni interventi di rinforzo che ne consentiranno la riapertura in tempi brevi.

"In attesa della progettazione dell’intervento definitivo di messa in sicurezza strutturale e grazie al Fondo Emergenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, nelle prossime settimane procederemo ad attuare alcuni interventi puntuali volti a garantire la stabilità e la fruibilità della struttura già dai primi giorni di luglio - il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora. "Nei dettagli, si installerà un ulteriore puntello in legno di castagno, si metteranno in tiro le catene metalliche poste al di sotto della tettoia e si effettueranno alcune avvitature di rinforzo. Nei prossimi giorni poi, insieme all’assessore al Commercio Alberto Rabbia, incontreremo gli ambulanti e i referenti del mercato contadino (a cui va fin da ora il nostro più sincero ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione) per ripianificare al meglio le future disposizioni mercatali del martedì e del sabato". "Come tutte le cose belle che sono nel cuore dei monregalesi - ha aggiunto il sindaco Luca Robaldo - anche le ali mercatali hanno necessità di particolare cura e non esiste cura senza pazienza. Grazie, quindi, a chi sta dimostrando pazienza: le ali mercatali torneranno un luogo sicuro".

Durante queste fasi d’intervento sull’ala sud e in attesa della progettazione per la messa in sicurezza definitiva, verrà consegnata un’analoga relazione strutturale sull’ala nord (tutt’ora agibile), propedeutica tra le altre cose all’intervento di riqualificazione finanziato dal PNRR.