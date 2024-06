Oro e argento nel Regionale Gymgiocando per la Ginnastica Mondovì

La fase Regionale del Gymgiocando, una delle manifestazioni più belle ed attese dell’anno che la Federginnastica dedica al primo e secondo livello della categoria Giovanissimi (dai 3 agli 8 anni) si è svolta al PalaTomatis di Villanova di fronte a una tribuna straripante di pubblico.

L’organizzazione è stata affidata dal Comitato Regionale alla Società Ginnastica Mondovì che gia da due anni ha ben assolto questo compito. Ottanta piccole concorrenti da tutto il Piemonte si sono confrontate nelle due prove previste: il collettivo a corpo libero con la musica e il percorso di destrezza cronometrato con ruote, capovolte e altre difficoltà della Artistica e Ritmica.

La prima a scendere in campo, è stata la squadra “Mini” di Mondovì con l’applauditissima Elena Zaglia di soli 3 anni insieme alle sue compagne Anamaria Burlacu, Rebecca Chiecchio, Chiara Rossetti, Greta Tomatis, Armena Zagani e Luisa Zaglia che con una concentrazione incredibile per la loro età, hanno svolto senza esitazione le due difficili prove. Poi si sono alternate tutte le altre squadre: Oxalis Torino, Libertas Saluzzo, la Ginn. Alba, Ginn. Nizza e le 4 compagini di Mondovì che, accompagnate dalla Tecnica Nazionale Silvia Ghibaudo hanno ottenuto brillanti risultati conquistando tre fasce oro e due d’argento.

Le prima è stata assegnata alla squadra “Lollipop” con le ottime Vittoria Luce Barale, Chiara Bertolino, Adele Ominelli, Aurora Onisei, Nouiga Rihan e Alice Saracco che hanno conquistato una altissimo punteggio sia nel percorso sia nel corpo libero a 6. La seconda Fascia Oro è stata assegnata dalla squadra “Stelle” composta dalle “splendenti” Antonia Dobranis, Lina El Faqraoui, Aurora Gila, Irene Michelotti Rocca, Salerno Iris e Aries Steri apprezzatissime dalla giuria per l’originalità del loro esercizio intitolato “il sogno”. Ancora oro per le quattro magnifiche ginnaste della compagine “Arcobaleno” Emma Odasso, Martina Garvetto, Hilmi Israe e Sabrina Seijfuli che, anche se per la prima volta insieme hanno ben figurato. La fascia argento è stata assegnata alle dinamiche giovanissime della squadra “Luna”: Celeste Cagliero, Alessia Danna, Alice Caula, Alice Estivo, Elisa Somà e Adele Viara. L’altra coppa argento è stata abbracciata da tutte le piccolissime della squadra “Mini”, la prima ad essersi esibita.

Al termine l’Assessore allo Sport di Villanova Giacomo Vinai, si è congratulato con tutte le ginnaste, le tecniche e le giudici capitanate dalla Coordinatrice del Comitato Regionale FGI Dott.ssa Daniela Schiavon. In un tripudio di medaglie, gadget, e palloncini colorati si è conclusa questa spettacolare kermesse che condurrà le ginnaste monregalesi alle Finali Nazionali di Rimini.