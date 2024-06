Alba Cheer: ancora medaglie per i Titans da Amburgo

La stagione dei team giovanili di Alba Cheer si è conclusa con la competizione al Summer All Level di Amburgo, dove sabato 15 giugno il sodalizio albese ha presentato cinque brillanti routine.

E' stata una trasferta di quelle importanti, un lungo viaggio attraverso tutta l'Europa per raggiungere il nord della Germania che ha permesso ai giovani atleti di cimentarsi in una sfida sportiva arricchita dal valore esperienziale.

La giornata è stata caratterizzata da un crescendo di emozioni, a partire dai group stunt White Titans e Purple Titans, che hanno raccolto rispettivamente un onorevole quinto e un settimo posto in una sfida a dieci nella speciale categoria junior di livello 4.

E' stata poi la volta degli Entry Titans, alla prima e anche unica uscita stagionale: nell'Open Peewee livello 0 la gara ha visto in pedana ben 26 team, tra i quali la compagine albese ha conseguito il 14° punteggio, presentando una routine molto pulita. Happy Titans vietate ai deboli di cuore: hit zero e secondo punteggio assoluto in una gara a 8 nell'Under 12 livello 1, con oltre 90 punti su 100, dopo una routine che ha visto il team albese presentare miglioramenti davvero importanti rispetto allo scorso anno.

Finale palpitante con le Youth Titans, il team Under 16 livello 2 che con oltre 93 punti su 100 ha vinto la medaglia d'argento raccogliendo complimenti e applausi a scena aperta e il punteggio più alto tra i team Titans scesi in pedana alla Sporthalle arena.

Avremo tempo nelle prossime settimane di tirare le somme di un stagione che già possiamo definire spaziale e che ancora è attesa dal gran finale, tra due settimane con i Titans Six agli ICU Europeans.