Arrampicata Sportiva: Tesio e Tomatis verso l'ultima tappa delle Olympic Qualifier Series, in palio il pass per Parigi 2024

Budapest per raggiungere l’obiettivo e conquistare la possibilità di vivere il sogno a cinque cerchi. È tutto pronto per la seconda ed ultima tappa delle Olympic Qualifier Series, in cui gli atleti di tutto il mondo di arrampicata sportiva, breaking, skateboarding e BMX freestyle (unica disciplina senza italiani in gara) si giocheranno l’accesso a Parigi 2024.

L’importantissimo evento in programma da giovedì 20 a domenica 23 giugno nella capitale dell’Ungheria, che segue la tappa di Shanghai, determinerà attraverso un particolare sistema di punteggi i nomi di chi potrà poi volare ai Giochi Olimpici in Francia.

Azzurri iscritti in tre discipline su quattro.

Per quanto riguarda l’arrampicata sportiva, Marcello Bombardi, Stefano Ghisolfi, Filip Schenk, Giorgio Tomatis, Camilla Moroni, Laura Rogora e Giorgia Tesio faranno la nuova combinata olimpica composta da boulder e lead, mentre Alessandro Boulos, Ludovico Fossali, Gian Luca Zodda, Beatrice Colli e Giulia Randi saranno impegnati nello speed.