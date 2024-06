A Mondovì è tempo di arte circense, torna il Festival Piazza di Circo

Torna nell’estate di Mondovì il Festival Piazza di Circo – Risonanze Artistiche. È il settimo anno di un evento nato per promuovere il circo contemporaneo come forma d’arte che può contribuire alla crescita delle persone e del territorio. Dai primi passi come “Circondata” il Festival ha sempre conservato lo spirito degli esordi: essere punto di incontro tra linguaggi differenti attraverso un unica grande arte tanto antica quanto avveniristica. “Questo è un festival nato come una scommessa e la città ci ha sempre sostenuto, e se oggi la kermesse è riconosciuta anche dal Ministero il merito non è solo nostro è di tutti coloro che hanno creduto nello stesso sogno”. Così Marco Donda, direttore artistico della kermesse e referente dell'associazione organizzatrice Albero del Macramè, ha voluto aprire lo spettacolo inaugurale lo scorso anno.

Lo spirito è lo stesso quest’anno. Il festival è il “trait d’union” fra passato, presente e futuro di un’arte in evoluzione che si completa con la visione e la prospettiva professionale della creazione contemporanea multidisciplinare. L’evoluzione ha portato il nostro evento a divenire uno dei festival non competitivi riconosciuti a livello ministeriale. Il ricco programma proposto per la prossima estate prevede oltre trenta spettacoli, dal 5 al 14 luglio, e avranno come palco le piazze della città del Belvedere ovvero i luoghi in cui l’immaginario collettivo colloca la figura del circo. e che resta legato soprattutto al rione di Mondovì piazza dove sette anni fa è nato si è sviluppato ed è cresciuto il festival.

Un festival che ha aperto le porte ad una nuova chiave di lettura dell’arte circense nella terra monregalese.

“Con le attività di circo e formazione proposte sul territorio abbiamo mostrato alle nuove generazioni le attività di questa arte – spiega il direttore artistico - , e quando è arrivata la prima università gestita da Fondazione Cirko Vertigo abbiamo sviluppato e consolidato una sinergia in continua evoluzione. Essendo partner del progetto Butterfly Zone, di cui la Fondazione Cirko Vertigo è capofila all’interno del bando europeo Boarding Pass Plus rivolto all’internazionalizzazione delle giovani generazioni di artisti, il Festival gestito dall’Associazione Macramè ospiterà una “learning visit” e un "workshop" con i partner internazionali del progetto".

Il dettaglio del programma verrà presentato durante la conferenza stampa aperta del prossimo 28 giugno. Si terrà alle 11 nella sala del Museo della Ceramica di Mondovì Piazza.

Sostengono il progetto dell’Associazione Macramè: Comune di Mondovì, Regione Piemonte, il Ministero alla Cultura, Fondazione Crc e Piemonte dal Vivo